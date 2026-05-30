Akhir Bulan Mei 2026 Penuh Kejutan, 6 Weton Ini Dipercaya Mendapat Rezeki Dadakan yang Mengubah Keadaan Hidup

JawaPos.Com - Akhir bulan Mei 2026 sering kali menjadi masa yang penuh tekanan bagi banyak orang. Kebutuhan hidup terus berjalan, tagihan mulai menumpuk, sementara kondisi keuangan kadang belum sepenuhnya stabil.

Namun dalam kepercayaan masyarakat Jawa, akhir bulan Mei 2026 justru diprediksi akan menjadi waktu datangnya keberuntungan besar bagi beberapa weton tertentu.

Weton dalam tradisi Jawa, akhir bulan Mei 2026 dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga aliran rezeki seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki energi keberuntungan yang kuat pada waktu-waktu tertentu, termasuk menjelang akhir bulan.

Rezeki yang datang pun dipercaya tidak selalu berasal dari pekerjaan utama, tetapi bisa muncul secara tiba-tiba melalui peluang usaha, bantuan tak terduga, proyek baru, hingga keberuntungan finansial lainnya.

Meski tidak bisa dijadikan patokan pasti, kepercayaan ini masih banyak diyakini sebagai bagian dari budaya dan harapan hidup masyarakat.

Tidak sedikit orang yang merasa kehidupannya berubah setelah mendapatkan kesempatan yang datang secara tidak disangka-sangka.

Dilansir dari kanal Youtube Ning Kenewae, inilah enam weton yang dipercaya mendapat rezeki dadakan di akhir bulan Mei 2026 dan berpotensi mengalami perubahan hidup yang lebih baik.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage dikenal sebagai sosok pekerja keras yang jarang menyerah meski hidup sering berjalan berat.

Mereka biasanya lebih banyak memendam masalah sendiri dan tetap berusaha terlihat kuat di depan orang lain.

Pada akhir bulan, weton ini dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki tak terduga.

Rezeki tersebut bisa datang dari pekerjaan tambahan, proyek yang sebelumnya tertunda, atau bantuan dari seseorang yang tidak disangka-sangka.

Keberuntungan Senin Wage dipercaya muncul karena kesabaran dan ketekunan yang selama ini dijalani.