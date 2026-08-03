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Leni Setya Wati
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.24 WIB

Dinaungi Energi Baik, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapat Jalan Rezeki

Ilustrasi weton yang disayang oleh malaikat pemberi rezeki (freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan, sebagian orang pernah mengalami momen ketika berbagai urusan terasa lebih mudah. Kesempatan datang tanpa diduga, bantuan muncul ketika dibutuhkan, dan jalan keluar seolah terbuka pada waktu yang tepat.

Dalam tradisi Jawa, fenomena seperti itu sering dikaitkan dengan keberadaan weton tertentu. Primbon Jawa mengenal weton bukan hanya sebagai perhitungan hari kelahiran, tetapi juga sebagai gambaran karakter, sifat, serta energi yang dipercaya melekat pada seseorang.

Beberapa weton diyakini memiliki aura positif yang kuat. Mereka dianggap membawa kebaikan, mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, dan memiliki peluang lebih besar dalam urusan rezeki.

Kepercayaan ini berkembang sebagai bagian dari budaya dan kearifan lokal Jawa. Berikut delapan weton yang sering disebut memiliki energi keberkahan dan kelancaran rezeki, dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Minggu Legi

Minggu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik antara keberanian dan kelembutan. Dalam perhitungan Jawa, Minggu menggambarkan energi yang kuat, sementara Legi sering dikaitkan dengan sifat manis serta membawa kedamaian.

Orang yang lahir pada weton ini biasanya dikenal ramah, suka membantu, dan mudah mendapatkan simpati dari orang lain.

Sikap tulus serta kepedulian terhadap sesama dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa mereka sering mendapat pertolongan atau peluang baik dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Minggu Legi dapat datang melalui hubungan sosial, kerja sama, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

2. Selasa Pahing

Selasa Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki karakter kuat dan penuh semangat.

Perpaduan energi Selasa yang tegas dengan Pahing yang dianggap memiliki daya besar membuat pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi pekerja keras dan tidak mudah menyerah.

Mereka cenderung berusaha maksimal untuk mencapai tujuan. Ketekunan tersebut dipercaya menjadi jalan terbukanya berbagai peluang.

Selain hasil dari kerja sendiri, Selasa Pahing juga sering dikaitkan dengan datangnya bantuan atau kesempatan besar ketika mereka tetap menjaga sikap baik dan rendah hati.

3. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup dikenal dalam budaya Jawa karena dianggap memiliki nilai spiritual yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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