Momen Emas Telah Tiba, Ini 7 Weton yang Dipercaya Mendapat Jalan Rezeki Lebih Lancar

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menjadi penanda hari kelahiran seseorang, tetapi juga memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai keberuntungan seseorang.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, setiap weton memiliki energi dan peruntungan yang berbeda. Ada beberapa weton yang diyakini sedang memasuki fase penuh peluang, terutama dalam hal rezeki dan keberhasilan.

Bulan ini disebut sebagai periode istimewa bagi sejumlah weton tertentu. Mereka dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kelancaran usaha, peluang baru, maupun perubahan positif dalam kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah dalam waktu dekat menurut Primbon Jawa.

Perlu diketahui bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga ramalan weton tidak dapat dipastikan secara ilmiah. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kerja keras.

1. Kamis Wage Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai Kamis sebesar 8 dan Wage sebesar 4.

Dalam filosofi Jawa, angka tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan tersembunyi atau potensi besar yang tidak selalu terlihat dari luar.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki karakter tenang, tidak suka mencari perhatian, tetapi mampu menunjukkan kemampuan ketika berada dalam situasi penting.

Bulan ini disebut menjadi waktu yang baik bagi Kamis Wage untuk membuka peluang baru. Rezeki dipercaya datang melalui kerja keras, kepercayaan dari orang lain, maupun kesempatan yang sebelumnya belum terlihat.