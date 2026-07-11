4 Shio dengan Peruntungan Terbaik, Dipercaya Mudah Menarik Rezeki Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com - Kesuksesan finansial tidak diraih setiap orang dengan cara yang sama. Ada yang harus berjuang dalam waktu lama untuk mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya terlihat lebih cepat menemukan peluang yang membawa keuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio diyakini memiliki pengaruh terhadap cara seseorang menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan. Dari total 12 shio, ada empat yang disebut memiliki keunggulan berupa tekad kuat, pola pikir yang cerdas, serta fokus dalam mengejar tujuan.

Berkat karakter tersebut, empat shio ini dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan dan memperoleh rezeki yang terus mengalir. Mengutip Horoscope, berikut daftar shio yang dikenal memiliki peruntungan finansial paling baik menurut astrologi Tiongkok.

1. Monyet

Shio Monyet dikenal banyak akal, cerdas, dan pekerja keras. Mereka merencanakan masa depan dengan saksama dan sangat pandai menjaga keteraturan.

Mereka mencapai tujuan selangkah demi selangkah, memastikan semuanya sempurna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain itu, mereka tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.

Mereka menabung, menginvestasikannya dengan bijak, dan selalu memikirkan tujuan jangka panjang.

Kesabaran dan disiplin diri membantu mereka menaiki tangga kesuksesan lebih cepat daripada banyak orang lain.