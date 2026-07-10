4 Shio yang Dipercaya Memiliki Peruntungan Istimewa dan Mudah Menarik Rezeki Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Meraih kesuksesan dan kondisi finansial yang baik merupakan perjalanan yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang membutuhkan waktu panjang dengan usaha besar, sementara sebagian lainnya terlihat lebih cepat menemukan peluang menuju keberhasilan.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter yang dimiliki seseorang berdasarkan shio dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai potensi, cara berpikir, serta kebiasaan yang mendukung kesuksesan.
Dari 12 shio yang ada, beberapa di antaranya diyakini memiliki kelebihan tertentu yang membuat mereka lebih menonjol dalam mengejar tujuan hidup. Sifat seperti ketekunan, kemampuan fokus, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan disebut menjadi faktor yang mendukung perjalanan mereka.
Menurut pandangan astrologi tersebut, pemilik shio tertentu dianggap memiliki keberuntungan yang lebih kuat dalam urusan rezeki dan pencapaian finansial.
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Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya memiliki peruntungan istimewa serta karakter yang mendukung kesuksesan menurut astrologi Tiongkok.
1. Monyet
Shio Monyet dikenal banyak akal, cerdas, dan pekerja keras. Mereka merencanakan masa depan dengan saksama dan sangat pandai menjaga keteraturan.
Mereka mencapai tujuan selangkah demi selangkah, memastikan semuanya sempurna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Selain itu, mereka tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.
Mereka menabung, menginvestasikannya dengan bijak, dan selalu memikirkan tujuan jangka panjang.
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