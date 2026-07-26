3 Shio Paling Boros tapi Tetap Kaya Raya, Rahasia Finansialnya Bikin Kagum

ilustrasi shio yang suka foya-foya. (freepik)
JawaPos.com - Meski dikenal gemar berbelanja dan menikmati gaya hidup mewah, tidak semua orang yang boros berakhir dengan kondisi keuangan yang buruk. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang justru tetap mampu mempertahankan kekayaannya meskipun kerap mengeluarkan banyak uang.
Kemampuan mereka dalam mencari peluang, mengelola pemasukan, serta mengambil keputusan finansial yang tepat menjadi faktor utama di balik kestabilan kondisi ekonomi. Selain rajin bekerja, mereka juga dikenal murah hati dan memiliki naluri bisnis yang kuat, sehingga penghasilan yang diperoleh terus mengalir.
Berdasarkan ulasan yang dimuat Naurakom, terdapat tiga shio yang dipercaya tetap hidup bergelimang harta dan tidak pernah kehabisan uang walaupun memiliki kebiasaan berbelanja secara royal. Apakah salah satunya adalah shio Anda?
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1. Kelinci
Shio Kelinci punya selera yang tinggi. Mereka tidak hanya berharap menjadi kaya, namun bekerja keras untuk itu.
Sejak usia muda, mereka memahami nilai uang. Mereka berinvestasi pada hal-hal yang membantu dirinya berkembang.
Mereka boros karena cenderung memanjakan diri dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.
Walaupun begitu, mereka selalu punya rencana untuk masa depan dan berhasil menjadi orang kaya.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan mereka adalah sifat cerdas dan kemampuan untuk mencari peluang yang menguntungkan.
2. Anjing
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