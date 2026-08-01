Hoki Finansial Meningkat! 5 Shio Ini Dipercaya Jadi Magnet Kekayaan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa shio bahkan dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan finansial.

Meski keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan keputusan yang tepat, astrologi Tionghoa menyebut ada beberapa shio yang memiliki sifat alami seperti kecerdasan, kreativitas, hingga kemampuan membaca peluang yang dapat membantu mereka meraih kesuksesan.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu menarik kesempatan baik sehingga rezeki datang dari berbagai arah. Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki potensi mendapatkan keberuntungan finansial besar.

1. Shio Macan Pemilik shio Macan dikenal sebagai pribadi yang berani, kuat, dan memiliki semangat juang tinggi. Mereka yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras serta pantang menyerah.

Dalam menghadapi masalah, shio Macan cenderung tidak mudah menyerah. Mereka selalu mencari jalan keluar dan berusaha menemukan strategi baru untuk mencapai tujuan.

Sikap optimistis dan keberanian mengambil keputusan membuat mereka mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dengan kombinasi kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan semangat tinggi, shio Macan dipercaya memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan finansial.

2. Shio Kera Shio Kera dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berpikir cepat. Mereka yang lahir pada tahun 1980, 1992, 2004, dan 2016 dipercaya mampu menghadapi perubahan dengan mudah.

Keunggulan utama shio Kera adalah kemampuannya menemukan ide baru dan melihat kesempatan dalam berbagai situasi.