Rezeki dan Peluang Terbuka, 5 Shio Ini Jadi yang Paling Hoki Minggu Ini

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki energi dan karakter tertentu yang dapat memengaruhi perjalanan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Memasuki pekan ini, tepatnya 3 hingga 9 Agustus 2026, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya.

Periode ini dianggap menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki langkah, serta membuka diri terhadap peluang baru.

Selain keberuntungan, kelima shio ini juga dipercaya mendapatkan dorongan intuisi yang membantu mereka mengambil keputusan penting dalam kehidupan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi memiliki keberuntungan paling besar sepanjang pekan ini.

1. Shio Tikus Bagi pemilik Shio Tikus, pekan ini menjadi waktu yang baik untuk melihat kembali perjalanan hidup dan menyusun rencana ke depan.

Mereka memiliki kesempatan untuk memahami kembali tujuan utama yang ingin dicapai, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan pribadi.

Meski beberapa tantangan mungkin muncul, kemampuan berpikir strategis dan sikap teratur akan membantu Shio Tikus melewati berbagai hambatan.

Dengan tetap fokus dan tidak mudah terdistraksi, langkah kecil yang dilakukan minggu ini dapat membawa perkembangan besar di masa depan.