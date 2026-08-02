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Aulia Rahmi
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.18 WIB

Rezeki Tak Terduga Menghampiri, 6 Zodiak Ini Disebut Sedang Berada di Fase Hoki

Ilustrasi Zodiak (krakenimages.com/freepik)

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, ada kalanya seseorang menemukan peluang besar tanpa harus melalui proses yang terlalu berat.

Meski setiap pencapaian tetap membutuhkan usaha, beberapa orang dipercaya memiliki momen tertentu ketika kesempatan datang lebih mudah dan terasa mengalir.

Dalam astrologi, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan energi positif yang selaras dengan karakter, cara berpikir, dan tindakan seseorang.

Zodiak tidak dianggap sebagai penentu pasti masa depan, melainkan sebagai gambaran mengenai kecenderungan sifat yang dapat dikembangkan.

Beberapa zodiak dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan, di mana peluang finansial bisa muncul dari berbagai arah, mulai dari hubungan, pekerjaan, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang disebut memiliki potensi mendapatkan rezeki tak terduga.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar, stabil, dan memiliki komitmen tinggi terhadap sesuatu yang sedang dijalani.

Mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan namun pasti.

Sifat konsisten inilah yang dipercaya menjadi modal utama bagi Taurus dalam menarik keberuntungan.

Rezeki yang datang kepada Taurus sering kali muncul sebagai hasil dari proses panjang yang selama ini dilakukan.

Bentuknya bisa berupa bonus, keuntungan tambahan, bantuan dari seseorang, atau kesempatan baru yang hadir pada waktu yang tepat.

Bagi Taurus, keberuntungan bukan hanya soal mengejar hasil besar, tetapi juga tentang menikmati buah dari kerja keras yang telah ditanam sebelumnya.

2. Cancer

Cancer dikenal memiliki perasaan yang peka serta kemampuan memahami orang lain dengan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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