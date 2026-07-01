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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 20.05 WIB

Usai Alami Kesulitan Ekonomi, 7 Weton Ini Nasibnya Bakal Berubah Jadi Sejahtera Banyak Rezeki

Weton dari kesulitan ekonomi berubah jadi sejahtera banyak rezeki kata Primbon Jawa./Freepik. - Image

Weton dari kesulitan ekonomi berubah jadi sejahtera banyak rezeki kata Primbon Jawa./Freepik.

JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan rezeki dan kondisi ekonomi.

Beberapa weton diyakini harus melalui berbagai tantangan finansial pada masa awal kehidupan sebelum akhirnya menikmati masa yang lebih makmur.

Seiring berjalannya waktu, keberuntungan mereka dipercaya mulai berkembang sehingga peluang rezeki semakin terbuka dan datang dari berbagai sumber yang tidak terduga.

Perubahan kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter pemilik weton yang dikenal gigih, sabar, serta pantang menyerah dalam menghadapi berbagai cobaan.

Berkat sifat-sifat itu, mereka dipercaya mampu membangun kehidupan yang lebih mapan, memiliki kestabilan finansial, dan menjadi teladan bagi keluarga maupun lingkungan sekitar.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang dipercaya mengalami perubahan nasib dari kesulitan ekonomi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan dipenuhi rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13, yang berasal dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Mereka yang lahir pada hari dan pasaran ini dianugerahi jiwa seni yang tinggi serta kemampuan menciptakan hal indah dari sesuatu yang sederhana.

Pemikiran mereka sangat luas dan tidak dibatasi oleh konvensi, dengan daya imajinasi tajam yang membuat mereka cocok dalam dunia seni, desain, penulisan, atau profesi kreatif lainnya.

Karisma dan wibawa alami menjadi ciri khas kelahiran Minggu Kliwon, sering membuat mereka menjadi panutan bukan karena paksaan melainkan karena pembawaan tenang dan bertanggung jawab yang membuat orang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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