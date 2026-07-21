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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 20.27 WIB

Rezeki Tak Pernah Putus, 8 Weton Ini Disebut Memiliki Nasib Finansial Cerah

Weton banyak rezeki, hidup dalam kemewahan dan kekayaan kata Primbon Jawa - Image

Weton banyak rezeki, hidup dalam kemewahan dan kekayaan kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki peluang lebih luas untuk mencapai kehidupan yang makmur dan berkecukupan.

Keberlimpahan rezeki yang dikaitkan dengan weton-weton ini tidak hanya dianggap berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam membaca peluang, mengambil keputusan, serta memanfaatkan kesempatan yang datang. Sifat positif dan ketekunan diyakini menjadi faktor pendukung dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi memperoleh rezeki melimpah hingga menikmati kehidupan yang penuh kemakmuran.

1. Kamis Legi

Weton ini diyakini memiliki pancaran energi kecermatan dalam mengelola keuangan yang luar biasa. Mereka dianugerahi kemampuan istimewa untuk melihat celah bisnis yang kerap luput dari pandangan kebanyakan orang.

Naluri bisnisnya yang tajam memungkinkan mereka mengambil keputusan tepat dalam berbagai situasi finansial. Kerendahan hati mereka dalam menjalin relasi menjadi kunci pembuka pintu kesuksesan yang berkelanjutan.

2. Jumat Pon

Karisma kepemimpinan alami memancar kuat dari pribadi yang lahir di hari ini. Kecerdasan mereka berpadu sempurna dengan intuisi yang tajam dalam mengenali peluang menguntungkan.

Dedikasi tinggi terhadap pekerjaan menjadi ciri khas yang mengantarkan pada kesuksesan. Dukungan dari lingkaran terdekat senantiasa mengalir dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin yang disegani.

3. Sabtu Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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