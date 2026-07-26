Dari Sulit Jadi Berlimpah, 8 Weton Ini Diramal Punya Nasib Finansial Istimewa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, dan berbagai aspek keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam Primbon Jawa adalah Balungan Sugih. Istilah ini merujuk pada weton yang dipercaya memiliki potensi membawa kemakmuran, keberhasilan, serta peluang kehidupan yang lebih berkecukupan.

Menurut kepercayaan tersebut, beberapa weton disebut memiliki tanda tibo gedong, yaitu simbol yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik.

Meski ramalan weton tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan, sebagian masyarakat Jawa masih menjadikannya sebagai bagian dari refleksi diri dan warisan budaya yang menarik untuk dipelajari.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki aura kemakmuran dan jalan rezeki yang terbuka menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Weton Minggu Kliwon – Pendiam Berjiwa Pemimpin dan Disukai Banyak Orang

Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon memiliki karakter tenang, sopan, dan lemah lembut.

Meski cenderung pendiam, mereka justru disukai banyak orang karena memiliki sikap yang bersih dan terhormat dalam pergaulan.

Karakter inilah yang membentuk jaringan sosial luas yang seringkali mendukung perjalanan karier dan rezeki mereka.

Dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan, Minggu Kliwon dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan mampu mengayomi orang lain.

Sikapnya yang membumi dan penuh empati membuat mereka mudah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk dalam urusan bisnis dan kepemimpinan.

Ketenangan dan keuletan mereka menjadi bekal kuat untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

Primbon Jawa menyebut weton ini sebagai salah satu tibo gedong yang sangat potensial.

Dengan menjaga kerendahan hati dan menghindari sikap sombong, pemilik weton Minggu Kliwon akan mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat serta rezeki yang terus mengalir tanpa henti.

2. Weton Senin Pahing – Pekerja Keras dengan Mental Baja

Senin Pahing memiliki kombinasi watak jujur, pekerja keras, dan tahan banting.

Karakter ini menjadikan mereka pribadi yang sangat optimis dalam mengejar mimpi dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi tantangan berat.

Kekuatan mental dan ketekunan menjadi nilai utama yang membuka jalan menuju kekayaan.

Mereka dikenal hemat dalam pengelolaan keuangan, namun tetap dermawan dan peduli terhadap sesama.

Sayangnya, karakter keras kepala dan keengganan menerima pendapat orang lain bisa menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan bijak.

Oleh karena itu, keseimbangan antara ketegasan dan kerendahan hati sangat penting bagi pemilik weton ini.

Weton Senin Pahing diyakini sebagai salah satu Balungan Sugih yang kuat.

Bila tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak mudah putus asa, maka peluang sukses dan kaya raya akan datang dalam berbagai bentuk, baik dari bisnis maupun relasi sosial yang luas.

3. Weton Senin Wage – Perencana Handal dan Sosok Penolong

Weton Senin Wage memiliki watak jujur, senang menolong, dan tidak berharap imbalan. Karakter altruistik ini membuat mereka dihormati banyak orang.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan dalam membuat perencanaan yang matang, menjadikan mereka sangat sukses dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan hidup.

Pemilik weton ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan perhatian kepada mereka yang kurang mampu.

Dengan karakter yang sabar dan tekun, mereka jarang membuat keputusan gegabah.

Hal ini turut membantu mereka untuk membangun kehidupan yang stabil dan perlahan naik menuju puncak kesuksesan.

Menurut Primbon Jawa, Senin Wage adalah salah satu weton yang paling berpotensi keluar dari jurang kemiskinan.

Dengan tetap menjaga kesabaran dan tidak mudah lupa diri ketika sudah sukses, mereka akan menikmati rezeki yang berlimpah dan keberhasilan yang awet.

4. Weton Selasa Legi – Ceria, Dermawan, dan Pekerja Keras

Selasa Legi dikenal sebagai weton yang penuh semangat, ceria, dan mampu menciptakan suasana positif di sekitarnya.

Mereka memiliki budi pekerti yang luhur, mudah menolong, dan berhati mulia. Sifat dermawan ini membawa keberkahan tersendiri dalam kehidupan mereka.

Weton ini juga sangat pekerja keras dan berorientasi pada hasil. Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi hambatan dan berani bermimpi besar.

Kegigihan dalam bekerja dan ketulusan dalam bertindak membuat mereka disukai banyak orang, termasuk atasan, mitra bisnis, dan pelanggan.

Selasa Legi termasuk dalam daftar weton Balungan Sugih yang berpeluang besar meraih kekayaan.

Agar suksesnya langgeng, penting bagi mereka untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usul, karena sikap ini menjadi fondasi utama keberhasilan yang berkelanjutan.

5. Weton Kamis Legi – Visioner dan Bijaksana, Menuju Kekayaan Stabil

Pemilik weton Kamis Legi dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, tenang, dan berpikir jauh ke depan.

Kemampuan mereka dalam membuat keputusan strategis membuat mereka unggul dalam bidang kepemimpinan maupun perencanaan jangka panjang.

Mereka bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga berusaha menciptakan dampak positif di sekitarnya.

Kesabaran adalah kunci utama dalam perjalanan sukses mereka. Kamis Legi bukan tipe yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, melainkan lebih memilih jalan yang penuh pertimbangan.

Dengan begitu, mereka terhindar dari kerugian besar dan mampu membangun kekayaan secara perlahan namun pasti.

Menurut Primbon Jawa, Kamis Legi merupakan bagian dari weton tibo gedong.

Mereka yang menjaga kesabaran dan keikhlasan dalam bekerja akan melihat pintu rezeki terbuka dari berbagai arah yang tak terduga, membawa kemapanan finansial dalam hidupnya.

6. Weton Jumat Pon – Bijak, Tenang, dan Fokus pada Tujuan

Weton Jumat Pon dikenal dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin yang tinggi. Karakter ini membuat mereka terlihat berwibawa dan dihormati oleh banyak orang.

Mereka juga dikenal memiliki rasa empati yang tinggi, serta mampu menilai situasi secara objektif dan dewasa.

Fokus dan konsistensi adalah dua hal yang selalu menjadi pegangan dalam hidup mereka.

Mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, melainkan memilih berjuang dengan cara yang lurus.

Saat sudah mencapai kesuksesan, Jumat Pon tetap menjaga sikap membumi dan tidak silau oleh kekayaan yang diperolehnya.

Weton ini termasuk dalam kategori Balungan Sugih karena memiliki semua karakteristik orang sukses: bijak, tenang, dan tahan uji.

Dengan tetap menjaga integritas dan kerendahan hati, Jumat Pon akan meraih kejayaan yang stabil dan membawa manfaat bagi banyak orang.

7. Weton Sabtu Pahing – Kesatria Sejati yang Disegani

Sabtu Pahing adalah weton yang dipenuhi jiwa kesatria dan kemurahan hati.

Mereka dikenal memiliki sikap terbuka, mudah menolong, dan selalu hadir bagi orang-orang di sekitarnya. Karakter ini membuat mereka disegani dan dikagumi dalam berbagai lapisan masyarakat.

Mereka juga sangat pekerja keras dan tidak takut mengambil risiko besar demi meraih impiannya.

Kesuksesan yang diperoleh biasanya datang dari hasil perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit.

Namun justru karena itulah, mereka sangat menghargai setiap pencapaian yang diraih.

Sabtu Pahing termasuk weton Balungan Sugih yang membawa takdir kemakmuran bagi pemiliknya.

Dengan terus menjaga sikap welas asih dan tidak lupa diri ketika sudah sukses, weton ini akan menikmati keberhasilan yang membawa dampak baik bagi banyak orang.

8. Weton Sabtu Wage – Ambisius, Konsisten, dan Penuh Perjuangan

Weton Sabtu Wage ditandai oleh karakter kuat, konsistensi tinggi, dan ambisi besar.

Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berjuang keras untuk mencapai cita-cita.

Kecintaannya pada kemewahan menjadi motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak.

Mereka memiliki nilai perjuangan yang tinggi dan tidak takut gagal. Justru dari kegagalan itulah mereka belajar untuk bangkit dan membangun strategi yang lebih matang.

Weton ini cocok untuk dunia bisnis, kepemimpinan, maupun bidang yang menuntut tekad kuat.

Menurut Primbon Jawa, Sabtu Wage adalah salah satu weton yang diramalkan akan mencapai rezeki melimpah.

Namun agar kekayaan yang dimiliki membawa keberkahan, mereka harus belajar mengendalikan emosi, menjaga kerendahan hati, dan tidak melupakan nilai-nilai spiritual.