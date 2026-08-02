Punya Disiplin Tinggi! 4 Zodiak Ini Sulit Lepas dari Rutinitas Fitness

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, olahraga bukan hanya aktivitas untuk menjaga kesehatan, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitas dan gaya hidup sehari-hari.

Ada individu yang merasa lebih bersemangat setelah berolahraga, menikmati proses membangun tubuh yang lebih kuat, sekaligus menjadikan latihan sebagai cara untuk menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih tertarik pada aktivitas fisik, termasuk latihan di pusat kebugaran.

Mereka dikenal memiliki motivasi tinggi, disiplin, serta kemauan kuat untuk mencapai target kebugaran yang diinginkan.

Meski olahraga tetap dipengaruhi oleh kebiasaan dan pilihan pribadi masing-masing orang, berikut empat zodiak yang disebut paling menyukai olahraga gym menurut astrologi, dilansir dari Astrotalk.

1. Aries Aries dikenal sebagai sosok yang penuh energi dan memiliki jiwa kompetitif tinggi.

Karakter tersebut membuat mereka cenderung menyukai aktivitas yang menantang, termasuk latihan fisik dengan intensitas tinggi.

Bagi Aries, gym bukan hanya tempat berolahraga, tetapi juga arena untuk menguji kemampuan diri dan mencapai target baru.

Mereka biasanya tertarik dengan latihan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, serta daya tahan seperti angkat beban, latihan intensitas tinggi, atau olahraga yang memacu adrenalin.