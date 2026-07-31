Menurut Psikologi, Secara Konsisten Mengikuti Rutinitas Pagi Biasanya Menunjukkan 8 Kekuatan Unik Ini

seseorang yang memiliki rutinitas pagi./Freepik/freepik
JawaPos.com - Rutinitas pagi sering dianggap sebagai fondasi dari hari yang produktif dan terarah.
Dalam psikologi, rutinitas pagi bukan hanya sekadar kebiasaan; ia adalah struktur mental dan emosional yang dapat mencerminkan berbagai kekuatan kepribadian seseorang.
Orang-orang yang konsisten menjalankan rutinitas pagi cenderung menunjukkan sejumlah kekuatan psikologis yang membuat mereka lebih tangguh, terorganisir, dan bahagia dalam jangka panjang.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 kekuatan unik yang biasanya dimiliki oleh mereka yang disiplin menjalani rutinitas pagi secara konsisten, menurut temuan dalam psikologi:
1. Disiplin Diri yang Tinggi
Salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki rutinitas pagi adalah disiplin diri.
Psikolog menyebut bahwa kemampuan seseorang untuk bangun pagi dan menjalankan aktivitas tertentu secara konsisten menunjukkan kontrol diri yang kuat.
Ini berarti mereka mampu menunda kesenangan sesaat (seperti tidur lebih lama) demi tujuan jangka panjang, seperti produktivitas, kesehatan, atau pertumbuhan pribadi.
Mengapa ini penting?
Orang dengan disiplin tinggi cenderung lebih berhasil mencapai target hidup mereka karena mereka tidak mudah teralihkan oleh gangguan jangka pendek.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!