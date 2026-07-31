Menurut Psikologi, Secara Konsisten Mengikuti Rutinitas Pagi Biasanya Menunjukkan 8 Kekuatan Unik Ini

JawaPos.com - Rutinitas pagi sering dianggap sebagai fondasi dari hari yang produktif dan terarah.

Dalam psikologi, rutinitas pagi bukan hanya sekadar kebiasaan; ia adalah struktur mental dan emosional yang dapat mencerminkan berbagai kekuatan kepribadian seseorang.

Orang-orang yang konsisten menjalankan rutinitas pagi cenderung menunjukkan sejumlah kekuatan psikologis yang membuat mereka lebih tangguh, terorganisir, dan bahagia dalam jangka panjang.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 kekuatan unik yang biasanya dimiliki oleh mereka yang disiplin menjalani rutinitas pagi secara konsisten, menurut temuan dalam psikologi:

1. Disiplin Diri yang Tinggi

Salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki rutinitas pagi adalah disiplin diri.

Psikolog menyebut bahwa kemampuan seseorang untuk bangun pagi dan menjalankan aktivitas tertentu secara konsisten menunjukkan kontrol diri yang kuat.

Ini berarti mereka mampu menunda kesenangan sesaat (seperti tidur lebih lama) demi tujuan jangka panjang, seperti produktivitas, kesehatan, atau pertumbuhan pribadi.

Mengapa ini penting?