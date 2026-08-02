Sering Dikuasai Perasaan, 5 Zodiak Ini Disebut Kurang Tajam Saat Memilih

Zodiak paling buruk pengambilan keputusan menurut astrologi.
JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mengambil keputusan yang tepat menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan seseorang.
Namun, setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi pilihan. Ada yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan percaya diri, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih lama karena banyak pertimbangan.
Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang membuat mereka lebih rentan mengalami keraguan, terlalu mengikuti emosi, atau terlalu banyak menganalisis sebelum menentukan pilihan.
Meski sifat seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh zodiak, astrologi menyebut beberapa tanda tertentu memiliki kecenderungan lebih sering menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan.
Dilansir dari Astrotalk, berikut lima zodiak yang disebut paling sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan menurut astrologi.
Libra dikenal sebagai pribadi yang selalu berusaha menciptakan keseimbangan dalam berbagai hal.
Sifat mereka yang suka mempertimbangkan banyak sudut pandang membuat Libra sering menghabiskan waktu lama sebelum mengambil keputusan.
Mereka cenderung memikirkan dampak pilihan terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga terkadang justru semakin sulit menentukan langkah.
Bahkan setelah keputusan dibuat, Libra masih bisa merasa ragu dan mempertanyakan kembali apakah pilihannya sudah tepat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Libra perlu belajar lebih percaya pada kemampuan diri dan tidak terlalu bergantung pada pendapat orang lain.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa