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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 6 Shio Ini Diramal Masuk Fase Keuangan Cerah

Shio yang kaya seketika dapat rezeki dan finansial kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang sering dikaitkan dengan karakter dan energi yang melekat pada shio kelahirannya.

Memasuki periode tertentu, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif, terutama dalam urusan keuangan, karier, dan peluang usaha.

Bukan hanya keberuntungan semata, momen peningkatan finansial ini sering dikaitkan dengan hasil dari kerja keras, hubungan yang baik, serta kemampuan membaca kesempatan yang datang.

Sejumlah shio disebut berpotensi menerima kejutan berupa peluang bisnis, peningkatan pendapatan, hingga kabar baik yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan perkembangan finansial besar menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 disebut sedang berada dalam fase penuh peluang.

Energi positif yang berkaitan dengan kestabilan dan kerja keras membuat mereka berpotensi merasakan hasil dari usaha yang selama ini dilakukan.

Bagi pelaku bisnis, peningkatan pelanggan atau perkembangan usaha dapat menjadi salah satu peluang yang muncul.

Sementara bagi pekerja profesional, kesempatan mendapatkan apresiasi, tanggung jawab baru, atau peningkatan posisi bisa semakin terbuka.

Relasi lama yang kembali terhubung juga dapat membawa kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Shio Babi

Shio Babi yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 dipercaya memiliki peluang rezeki melalui hubungan sosial.

Pertemuan sederhana, komunikasi dengan orang lama, atau lingkungan baru dapat menjadi pintu masuk menuju kesempatan yang menguntungkan.

Kemampuan menjaga hubungan baik menjadi salah satu kekuatan utama mereka dalam menarik peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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