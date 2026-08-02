Karier Makin Bersinar, Ini 7 Tanggal Lahir yang Diyakini Beruntung pada 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode yang penuh peluang bagi banyak orang untuk mengembangkan karier maupun memperluas usaha. Perubahan kondisi ekonomi, meningkatnya kebutuhan akan inovasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan seseorang.

Dalam kajian numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat menggambarkan karakter dasar, pola berpikir, hingga cara seseorang merespons peluang yang datang. Ketika karakter tersebut selaras dengan momentum tertentu, potensi perkembangan karier dan bisnis diyakini menjadi lebih besar.

Dilansir dari kanal YouTube Tarot Opa Andrew, terdapat tujuh tanggal lahir yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kemajuan dalam karier maupun usaha sepanjang 2026. Berikut ulasannya.

1. Tanggal Lahir 6 Pemilik tanggal lahir 6 dikenal sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan berorientasi pada hasil. Mereka cenderung memiliki target yang jelas, terutama dalam membangun kestabilan finansial.

Pada 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk meraih kemajuan karier maupun mengembangkan usaha. Kesuksesan diperkirakan datang melalui kerja keras yang disertai strategi yang matang, bukan sekadar mengandalkan usaha tanpa perencanaan.

Kemampuan memadukan pengalaman, pengetahuan, dan pengambilan keputusan yang tepat menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan mereka.

2. Tanggal Lahir 16 Bagi pemilik tanggal lahir 16, tahun 2026 dipandang sebagai masa yang penuh peluang. Kesempatan baru diperkirakan datang dalam bentuk proyek, promosi, kerja sama, maupun pengakuan atas kemampuan profesional.

Namun, mereka juga disarankan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Pengeluaran yang tidak terencana berpotensi menghambat perkembangan yang sedang dibangun.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan perhitungan yang matang, pertumbuhan karier maupun bisnis dipercaya dapat berlangsung secara stabil.