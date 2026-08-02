Dikenal Berwibawa dan Beruntung, Ini 8 Weton Sakral Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton sakral pemilik aura pemimpin yang dimudahkan hidupnya (freepik/johnstocker)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menjadi penanda hari kelahiran, tetapi juga menggambarkan karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton bahkan diyakini memiliki aura kepemimpinan yang kuat sehingga lebih mudah memperoleh kepercayaan, peluang, dan keberuntungan.
Mereka yang lahir pada weton tertentu disebut memiliki wibawa alami, kemampuan mengambil keputusan dengan bijak, serta karisma yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki aura pemimpin dan jalan hidup yang cenderung dimudahkan menurut Primbon Jawa.
Sabtu Legi dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir. Pemilik weton ini umumnya digambarkan memiliki pembawaan tenang, percaya diri, dan mampu menarik perhatian tanpa harus banyak berbicara.
Dalam dunia kerja maupun usaha, mereka diyakini mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan menemukan solusi ketika menghadapi tantangan. Meski demikian, sikap rendah hati tetap dianggap sebagai kunci untuk mempertahankan keberuntungan.
Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Berbagai rintangan justru dipercaya mampu membentuk mental mereka menjadi lebih kuat.
Selain memiliki intuisi yang baik, pemilik weton ini disebut berani mengambil keputusan penting sehingga kerap dipercaya memimpin atau menjadi panutan di lingkungannya.
Pemilik weton Senin Wage dikenal memiliki sifat tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak mudah terpancing emosi sehingga cenderung berhati-hati sebelum bertindak.
Menurut Primbon Jawa, ketenangan tersebut dipadukan dengan insting yang tajam dalam membaca peluang maupun risiko. Hal inilah yang dipercaya membuat mereka lebih mudah mengambil keputusan yang tepat.
Kamis Pon identik dengan sosok yang bijaksana dan memiliki wibawa alami. Mereka dikenal sopan dalam berbicara serta mampu menjaga hubungan baik dengan banyak orang.
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