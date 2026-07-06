Piawai Kelola Keuangan, 4 Shio Ini Diprediksi Memiliki Bakat Membangun Kekayaan Finansial

JawaPos.com - Mencapai kondisi finansial yang mapan umumnya membutuhkan kerja keras, perencanaan yang matang, serta kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dalam pandangan astrologi Tiongkok, faktor keberuntungan juga dipercaya ikut memengaruhi perjalanan seseorang menuju kesuksesan.

Selain itu, setiap shio diyakini memiliki karakter dan potensi yang berbeda dalam mengelola keuangan. Beberapa di antaranya disebut memiliki naluri yang baik dalam mengambil keputusan finansial dan mengembangkan aset.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki kemampuan alami untuk membangun kekayaan dan mencapai kestabilan finansial menurut kepercayaan astrologi Tiongkok.

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1. Monyet

Shio Monyet dikenal ambisius dan pekerja keras.

Mereka tahu persis apa yang diinginkan dan bekerja selangkah demi selangkah untuk mendapatkan keuntungan.

Selain itu, mereka selalu berpikir dengan hati-hati tentang cara membelanjakan uang dan membuat pilihan cerdas untuk masa depan.

2. Kerbau

Shio Kerbau dikenal hebat dalam mengelola uang.