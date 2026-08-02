Firasatnya Sering Tepat, 4 Zodiak Ini Bisa Menangkap Tanda Bahaya Lebih Awal

JawaPos.com – Pernahkah seseorang tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap suatu keadaan, lalu beberapa waktu kemudian sesuatu yang tidak menyenangkan benar-benar terjadi?

Bagi sebagian orang, perasaan seperti itu dianggap sebagai bentuk intuisi atau kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi dibandingkan lainnya. Mereka disebut mampu menangkap perubahan suasana, membaca gerak-gerik orang lain, hingga merasakan adanya tanda-tanda sebelum masalah muncul.

Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan astrologi menyebutkan bahwa empat zodiak berikut memiliki firasat yang kuat dan sering mengandalkan insting dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari Daily Sun, berikut empat zodiak yang dikenal memiliki intuisi tajam terhadap kemungkinan bahaya.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang memiliki perasaan sangat peka terhadap lingkungan di sekitarnya.

Mereka mudah menangkap perubahan emosi orang lain, bahkan sebelum seseorang mengungkapkan apa yang sedang dirasakan.

Kepekaan ini membuat Cancer sering mengetahui ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam sebuah hubungan atau situasi tertentu.

Mereka mampu merasakan kesedihan, kekhawatiran, maupun tekanan yang dialami orang lain tanpa perlu banyak penjelasan.