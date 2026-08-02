Mengungkap 5 Sisi Gelap Kepribadian Zodiak Cancer Menurut Astrologi

Sisi gelap kepribadian zodiak cancer menurut astrologi / foto : Magnific/ rawpixel.com
JawaPos.com – Zodiak Cancer dikenal sebagai simbol kepekaan dan kehangatan emosional dalam astrologi.
Di balik sifatnya yang penuh empati, Cancer menyimpan sisi negatif yang jarang diperlihatkan kepada orang lain.
Astrologi menjelaskan bahwa karakter Cancer sangat dipengaruhi oleh kedalaman emosi yang mereka rasakan.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (2/8), dijelaskan mengenai sisi negatif zodiak Cancer secara lengkap menurut astrologi.
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1. Mudah terbawa emosi secara berlebihan
Cancer termasuk zodiak air yang emosinya sangat dipengaruhi oleh perubahan fase bulan.
Pengaruh ini membuat suasana hati mereka bisa berubah drastis dalam waktu yang cukup singkat.
Mereka bisa berada dalam kondisi sangat bahagia lalu berubah menjadi sangat murung tanpa peringatan jelas.
Kebutuhan akan validasi terus-menerus muncul di tengah perubahan emosi yang mereka alami.
Meski begitu, Cancer tetap dikenal mampu menunjukkan pengertian yang besar terhadap orang lain.
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