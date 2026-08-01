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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Suka Menghabiskan Waktu Sendiri? 7 Ciri Kepribadian Ini Biasanya Dimiliki Mereka

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Ada sebagian orang yang justru menemukan kenyamanan ketika memiliki waktu sendiri, menikmati suasana tenang, dan menggunakan momen tersebut untuk memahami dirinya lebih dalam.

Menikmati kesendirian bukan berarti seseorang tertutup, tidak suka bersosialisasi, atau merasa kesepian. Banyak orang yang nyaman sendiri justru memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, dan mampu membangun hubungan sehat dengan orang lain.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang menikmati waktu sendirian.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman berada dalam kesendirian biasanya lebih mengenal dirinya sendiri.

Mereka sering meluangkan waktu untuk memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, serta bagaimana cara memperbaiki kekurangan dalam diri.

Kemampuan mengenali diri ini membuat mereka lebih mudah menentukan tujuan dan mengambil keputusan dalam hidup.

2. Tidak Bergantung pada Pengakuan Orang Lain

Mereka yang menikmati waktu sendiri umumnya tidak membutuhkan perhatian terus-menerus untuk merasa dihargai.

Mereka mampu menikmati pencapaian pribadi tanpa harus selalu membagikannya kepada orang lain.

Bagi mereka, rasa puas berasal dari dalam diri, bukan hanya dari pujian atau pengakuan lingkungan sekitar.

3. Lebih Peka Mengamati Lingkungan

Menghabiskan waktu sendiri membuat seseorang memiliki kesempatan untuk memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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