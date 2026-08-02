Ramalan Zodiak Aquarius 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin menghadapi masalah terkait kesehatan dan pengeluaran yang terus berlanjut.
Aquarius mungkin merasa frustrasi karena usaha di tempat kerja tidak membuahkan hasil. Bersabarlah dan teruslah mencurahkan hati dan jiwa ke dalam pekerjaan.
Sementara itu, diindikasikan akan ada pesta atau pertemuan di rumah. Hal ini akan menjadi kesempatan bagi Aquarius untuk melupakan kekhawatiran dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama orang-orang terkasih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 2 Agustus 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius perlu berhati-hati saat seseorang mungkin mencoba menggoda atau merayu. Terkait karir, siapkan kartu nama untuk membangun jaringan yang akan menjadi kunci kesuksesan.
Sementara itu, berpikirlah positif dan lakukan pekerjaan kreatif untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.
Cinta Aquarius
Hari ini, Aquarius merasa ingin menarik perhatian semua orang lain. Namun, berhati-hatilah karena seseorang mungkin mencoba menggoda Aquarius. Meskipun awalnya tampak menyenangkan, Aquarius mungkin akan menyesalinya setelah beberapa hari.
Karir Aquarius
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