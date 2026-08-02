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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 2 Agustus 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Hal yang tampak seperti rencana sempurna hari ini, belum tentu sama pada esok hari, zodiak Taurus. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. 

Terdapat perasaan ekspansif di udara yang berusaha menjebak dan menarik Taurus ke dalam rencananya. Waspadalah terhadap skema cepat kaya, karena Taurus bisa tertipu pada hari seperti ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus perlu menikmati cinta dengan mengajak pasangan bersenang-senang hari ini. Terkait karir, kendalikan emosi agar tidak membuat keputusan yang salah tanpa disadari.

Sementara itu, Taurus perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi yang membuat stres dan emosi. Terkait keuangan, kemungkinan besar Taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus 

Pada kehidupan romantis, Taurus tampaknya sedang menikmati cinta yang baru saja ditemukan. Ajak pasangan berjalan-jalan atau menonton film hari ini.

Apa pun yang Taurus lakukan, akan berjalan dengan baik dan membawa kepuasan. Jika berharap pasangan diterima dengan baik oleh keluarga, keinginan tersebut akan terkabul hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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