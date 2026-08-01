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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.59 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu 2 Agustus 2026: Cinta Jadi Perhatian, Ide Kreatif Mengalir dan Kesehatan Membaik

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Leo besok, Minggu 2 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup emosional sekaligus kreatif. 

Pikiran Leo tampaknya banyak tertuju pada urusan cinta dan hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Ada pula pengalaman masa lalu, terutama yang berkaitan dengan keluarga, yang perlahan mulai bisa dilepaskan. 

Momen ini dapat menjadi kesempatan untuk berdamai dengan sesuatu yang selama ini masih tersimpan dalam hati.

Dalam hubungan asmara, Leo membutuhkan perhatian dan kehangatan lebih dari biasanya. 

Bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan dapat terasa lebih baik apabila kedua pihak mau memberikan perhatian secara seimbang. 

Sementara Leo yang masih lajang justru memiliki peluang menarik untuk bertemu dengan orang-orang baru.

Dari sisi pekerjaan, kreativitas menjadi salah satu kekuatan utama Leo. 

Editor: Novia Tri Astuti
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