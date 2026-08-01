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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.34 WIB

6 Shio Pembawa Keberuntungan, Rezekinya Dipercaya Makin Lancar Setelah Rajin Berbagi

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Berbuat baik kepada sesama merupakan tindakan positif yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satu bentuk kebaikan yang sering dilakukan adalah bersedekah atau berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai ukuran pasti seseorang akan menjadi kaya, dalam berbagai kepercayaan budaya, termasuk tradisi Tiongkok, berbagi dianggap sebagai salah satu cara membuka jalan keberuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki energi positif yang semakin kuat ketika mereka terbiasa melakukan kebaikan. Sikap dermawan, kepedulian, dan keikhlasan disebut dapat membawa peluang baik dalam kehidupan.

Dilansir dari Naurakom, terdapat beberapa shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan lebih besar setelah rajin berbagi dan membantu orang lain.

Berikut enam shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki berlimpah berkat sifat baiknya.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Dalam hal keuangan, mereka dipercaya memiliki peluang yang cukup baik. Namun, agar aliran keberuntungan semakin berkembang, pemilik shio ini dianjurkan untuk tetap rendah hati dan mau berbagi dengan sesama.

Kebiasaan membantu orang lain diyakini dapat membuka lebih banyak kesempatan baik, termasuk dalam urusan finansial dan kehidupan sosial.

2. Shio Kambing

Shio Kambing sering dikenal sebagai sosok yang penyayang dan memiliki hati yang tulus.

Walaupun dalam beberapa kepercayaan mereka dianggap harus menghadapi lebih banyak tantangan hidup, sifat baik dan kepedulian yang mereka miliki dipercaya mampu membawa perubahan positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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