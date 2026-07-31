Menuju Puncak Kemewahan! 8 Shio Ini Diprediksi Jadi Crazy Rich dengan Keberuntungan Besar

Ilustrasi orang yang panen kekayaan melimpah. (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan penuh kejutan, dan bagi sebagian orang, tahun ini akan menjadi titik balik menuju kemewahan yang luar biasa.
Tanpa peringatan, peluang emas, mitra tak terduga, dan rezeki melimpah akan datang bagaikan gelombang tak kasat mata yang membawa keberuntungan besar dari arah yang sama sekali tak disangka.
Dalam astrologi Tionghoa, delapan shio disebut-sebut sebagai calon “crazy rich” bukan hanya karena kerja keras atau koneksi, melainkan juga karena campur tangan semesta dan aura mistis yang menyelimuti perjalanan hidup mereka tahun ini.
Kanal YouTube Rezeki & Hoki menyebut bahwa energi kosmis yang luar biasa akan menyertai delapan shio berikut ini.
Mereka akan menemukan jalan-jalan kaya yang terbuka tiba-tiba, seperti bisnis yang melejit, aset yang berkembang, atau keberuntungan yang datang hanya dengan satu keputusan kecil. Siapa sajakah mereka?
1. Shio Tikus – Si Cerdik yang Menangkap Peluang dari Dalam Krisis
Lahir di tahun: 1972, 1984, 1996, 2008
Shio Tikus dikenal dengan kecerdikan dan naluri tajamnya. Tahun ini, keberuntungan finansial mereka diprediksi meningkat pesat. Kecepatan dalam membuat keputusan serta kemampuan membaca peluang di tengah ketidakpastian akan membawa mereka ke puncak kekayaan.
Mereka dapat menjadi pelopor di bidang investasi, bisnis digital, atau sektor yang sedang tumbuh secara tiba-tiba. Aura mistis yang menyelimuti mereka seolah menjadi radar spiritual yang menuntun langsung ke ladang emas.
2. Shio Kerbau – Si Tangguh yang Akhirnya Panen Besar
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