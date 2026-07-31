Rezeki Jembar! 6 Weton 'Tibo Loro' Menjalani Penderitaan Tak Berkesudahan Namun Dipastikan Berakhir dengan Kekayaan Setimpal

Ilustrasi weton yang diramalkan akan mengalami kelancaran rezeki (Magnific/Jcomp)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada orang yang sejak lahir sudah ditakdirkan melalui jalan yang berat, penuh cobaan dan penderitaan.
Dalam Primbon Jawa, istilah "tibo loro" merujuk pada weton-weton yang mengalami kesulitan hidup sejak muda, sering dirundung kesedihan, bahkan kerap mengalami kegagalan.
Namun, weton-weton ini juga diberkahi dengan ketabahan, kesabaran, dan daya juang tinggi, sehingga di usia dewasa atau menjelang tua, mereka justru dipastikan meraih kesuksesan besar, rezeki melimpah, serta kekayaan yang setimpal dengan penderitaan yang pernah mereka jalani.
Dilansir dari Youtube Nusa Spirit, terdapat enam weton yang masuk dalam kategori "tibo loro", namun dijamin akan mendapatkan kejayaan hidup yang luar biasa menurut Primbon Jawa:
1. Weton Rabu Pahing
Orang yang lahir pada Rabu Pahing memiliki neptu 16, yang melambangkan kekuatan batin yang besar.
Sejak kecil, mereka sering mengalami kekurangan, baik dari segi ekonomi maupun kasih sayang.
Mereka juga kerap mengalami rintangan dalam pendidikan dan pekerjaan.
Namun, dengan keuletan dan kecerdasannya, orang Rabu Pahing akan menemukan jalan menuju kejayaan di usia 40 tahun ke atas.
Bisnis atau karier mereka akan berkembang pesat, mendatangkan rezeki yang deras, bahkan beberapa di antaranya bisa menjadi konglomerat.
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