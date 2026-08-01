Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Kesuksesan

seseorang yang laju kesuksesannya tak terhenti. (Freepik/user25451090)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, kepribadian, serta perjalanan hidup seseorang. Melalui perhitungan hari lahir dan pasaran Jawa, sebagian masyarakat percaya bahwa weton dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan keberuntungan seseorang.
Di antara berbagai kombinasi weton, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki kemampuan serba bisa. Mereka dianggap memiliki kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta mudah menemukan peluang dalam berbagai situasi.
Menurut ramalan Primbon Jawa, sejumlah weton ini juga disebut berpotensi mendapatkan rezeki tak terduga berkat kemampuan dan karakter positif yang dimilikinya.
Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki jalan menuju kesuksesan.
Pemilik weton Senin Kliwon dikenal sebagai pribadi yang teliti dan penuh perhitungan. Mereka dipercaya mampu menyusun rencana dengan matang serta memiliki pandangan jauh ke depan.
Kemampuan membaca peluang menjadi salah satu keunggulan mereka, terutama dalam bidang usaha atau pekerjaan yang membutuhkan strategi.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Senin Kliwon dapat datang dari berbagai arah, termasuk melalui kerja sama baru atau kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Weton Kamis Wage sering dikaitkan dengan kemampuan komunikasi yang baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Mereka dipercaya memiliki daya tarik sosial yang membuat banyak orang nyaman untuk bekerja sama.
Keahlian membangun hubungan menjadi modal penting dalam membuka berbagai peluang. Bahkan usaha yang awalnya kecil disebut dapat berkembang berkat jaringan yang luas dan kemampuan mereka menjalin kerja sama.
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