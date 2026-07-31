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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.33 WIB

Jadi Incaran Dewi Rezeki, 5 Shio Ini Disebut Punya Jalan Terbuka Menuju Kesuksesan Finansial

Dipeluk Dewi Rezeki: Enam Zodiak yang Dicintai Semesta dan Mendapat Uang Tak Terduga (FREEPIK) - Image

Dipeluk Dewi Rezeki: Enam Zodiak yang Dicintai Semesta dan Mendapat Uang Tak Terduga (FREEPIK)

Dipeluk Dewi Rezeki: Shio yang Dicintai Semesta dan Mendapat Uang Tak Terduga (FREEPIK)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat dalam urusan finansial. Mereka disebut mampu menarik peluang, menemukan jalan menuju kesuksesan, dan membuka kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Keberuntungan tersebut diyakini datang melalui berbagai cara, mulai dari peluang bisnis, perkembangan karier, hingga keputusan finansial yang membawa hasil positif. Tak heran, beberapa shio kerap disebut sebagai sosok yang memiliki daya tarik kuat terhadap rezeki dan kemakmuran.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut sedang diburu Dewi Rezeki dan berpotensi meraih kesuksesan finansial menurut kepercayaan astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kemampuan membaca peluang, dan cara berpikir yang strategis. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan yang menguntungkan dalam berbagai situasi.

Dengan naluri bisnis yang kuat dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, pemilik shio ini disebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan kekayaan.

Namun, mereka tetap perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial agar tidak terburu-buru dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang.

2. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai sosok yang berani, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi.

Keberanian mengambil risiko serta kemampuan membuat keputusan cepat membuat mereka dianggap cocok dalam dunia bisnis maupun kepemimpinan.

Dengan memanfaatkan jaringan dan peluang yang datang, Shio Macan dipercaya mampu membuka jalan menuju kesuksesan finansial yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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