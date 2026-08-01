Tak Banyak Bicara, 5 Weton Ini Diprediksi Memiliki Masa Depan Makmur

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Perhitungan weton dipercaya dapat menggambarkan sifat, kepribadian, hingga keberuntungan seseorang.

Sebagian orang disebut memiliki karakter yang sulit ditebak karena cenderung tertutup, tenang, atau tidak mudah menunjukkan isi hatinya. Namun, di balik sikap tersebut, mereka dipercaya menyimpan potensi besar dalam hal rezeki dan kesuksesan.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang menurut Primbon Jawa disebut memiliki aura misterius sekaligus peluang rezeki yang melimpah.

1. Senin Pon Weton Senin Pon memiliki jumlah neptu 11, yang berasal dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Pon bernilai 7.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pandai menarik perhatian orang lain. Mereka juga disebut cerdas, cepat memahami keadaan, dan memiliki wawasan luas.

Meski terkadang dianggap memiliki sifat keras kepala atau sulit didekati, karakter tersebut membuat mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.

Dalam urusan rezeki, Senin Pon dipercaya memiliki keberuntungan yang cukup baik. Mereka disebut mampu menjalani kehidupan dengan kondisi finansial yang stabil dan sering mendapatkan peluang yang tidak terduga.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki jumlah neptu 11, berasal dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Weton ini dikenal memiliki kepribadian yang mudah bergaul, penuh semangat, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang baik dalam menghadapi tantangan.