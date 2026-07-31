Rezeki Mengalir Sejak Muda, 4 Weton Ini Diprediksi Makin Makmur di Usia Dewasa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap orang dipercaya memiliki jalan kehidupan dan garis rezeki yang berbeda-beda.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup seseorang adalah weton kelahiran. Perpaduan hari dan pasaran lahir ini dipercaya dalam tradisi Primbon Jawa memiliki pengaruh terhadap karakter, keberuntungan, hingga perjalanan finansial seseorang.

Ada orang yang harus melewati banyak perjuangan sebelum mencapai kesuksesan, namun ada pula yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial sejak usia muda.

Memasuki tahun 2026, sejumlah weton diramalkan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Mereka yang sejak kecil telah hidup berkecukupan disebut mampu memperbesar kekayaan melalui usaha, kerja keras, dan kesempatan yang datang.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut empat weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menggandakan kekayaan di tahun 2026.

1. Weton Kamis Pahing Pemilik weton Kamis Pahing dipercaya memiliki jalan rezeki yang cukup kuat dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, sebagian orang dengan weton ini telah merasakan kemudahan sejak kecil. Namun, keberuntungan tersebut tidak membuat mereka bergantung pada keadaan.

Saat beranjak dewasa, mereka justru mampu membangun kemampuan sendiri dan mencari peluang untuk meningkatkan kehidupan finansial.

Tahun 2026 disebut menjadi periode yang penuh kesempatan bagi Kamis Pahing. Berbagai peluang usaha maupun pekerjaan baru dipercaya dapat menjadi jalan untuk memperbesar aset dan memperkuat kondisi ekonomi.