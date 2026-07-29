Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur

JawaPos.com – Rezeki merupakan sesuatu yang penuh misteri dan tidak selalu datang dengan pola yang mudah diprediksi.

Terkadang, sebuah peluang besar hadir melalui pertemuan, keputusan, atau situasi yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.

Menurut astrologi Tiongkok, bulan Juli 2026 membawa energi perubahan dan pertumbuhan bagi sejumlah shio tertentu.

Lima shio diprediksi akan merasakan peningkatan keberuntungan, baik dalam bentuk peluang finansial, perkembangan karier, hubungan positif, maupun kesempatan baru yang membuka jalan menuju kemajuan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan lonjakan rezeki pada Juli 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat membaca situasi, dan pandai memanfaatkan peluang.

Namun pada Juli 2026, keberuntungan mereka diprediksi tidak hanya datang dari perencanaan matang, tetapi juga melalui kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Pertemuan dengan orang baru atau koneksi lama yang kembali terjalin bisa membuka peluang besar dalam bisnis maupun pekerjaan.

Kemampuan beradaptasi membuat shio Tikus lebih mudah menangkap momentum positif yang datang.