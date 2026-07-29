Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.22 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rezeki merupakan sesuatu yang penuh misteri dan tidak selalu datang dengan pola yang mudah diprediksi.

Terkadang, sebuah peluang besar hadir melalui pertemuan, keputusan, atau situasi yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.

Menurut astrologi Tiongkok, bulan Juli 2026 membawa energi perubahan dan pertumbuhan bagi sejumlah shio tertentu.

Lima shio diprediksi akan merasakan peningkatan keberuntungan, baik dalam bentuk peluang finansial, perkembangan karier, hubungan positif, maupun kesempatan baru yang membuka jalan menuju kemajuan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan lonjakan rezeki pada Juli 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat membaca situasi, dan pandai memanfaatkan peluang.

Namun pada Juli 2026, keberuntungan mereka diprediksi tidak hanya datang dari perencanaan matang, tetapi juga melalui kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Pertemuan dengan orang baru atau koneksi lama yang kembali terjalin bisa membuka peluang besar dalam bisnis maupun pekerjaan.

Kemampuan beradaptasi membuat shio Tikus lebih mudah menangkap momentum positif yang datang.

Mereka disebut menjadi salah satu shio yang memiliki peluang merasakan peningkatan rezeki melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Peluang Emas Terbuka, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur Sepanjang Juli 2026 - Image
Zodiak

Peluang Emas Terbuka, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur Sepanjang Juli 2026

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.04 WIB

Tak Harus Banting Tulang, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Tak Harus Banting Tulang, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur di Tahun 2026

Rabu, 29 Juli 2026 | 19.50 WIB

Peluang Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Diramal Makin Makmur - Image
Zodiak

Peluang Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Diramal Makin Makmur

Senin, 27 Juli 2026 | 03.21 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore