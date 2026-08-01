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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.15 WIB

Tak Selalu Harus Mengejar, 5 Shio Ini Disebut Punya Magnet Rezeki Kuat

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang membangun kekayaan melalui kerja keras bertahun-tahun, sementara sebagian lainnya dianggap memiliki keberuntungan lebih besar dalam menemukan peluang.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut memiliki karakter tertentu yang membuat mereka lebih mudah menarik kesempatan finansial.

Dilansir dari Horoscope, lima shio berikut dipercaya memiliki kemampuan alami yang mendukung perjalanan mereka dalam urusan keuangan.

1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang lembut, penuh empati, dan mampu memahami perasaan orang lain. Kemampuan membaca situasi dan beradaptasi membuat mereka cukup baik dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk dalam dunia finansial.

Mereka biasanya memiliki ambisi yang kuat, tetapi tidak selalu menunjukkan rencana mereka kepada banyak orang. Sikap tenang tersebut dipercaya membantu mereka tetap fokus mencapai tujuan tanpa banyak gangguan.

2. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin, jujur, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Mereka percaya bahwa hasil terbaik membutuhkan proses dan usaha yang konsisten.

Meskipun perjalanan menuju kesuksesan mungkin terlihat lebih lambat, ketekunan mereka dipercaya mampu menciptakan kondisi finansial yang stabil dalam jangka panjang.

3. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering dikaitkan dengan sifat sabar, kuat, dan mampu membangun kehidupan yang terencana. Mereka tidak keberatan menjalani proses secara bertahap selama hasilnya memberikan kestabilan.

Kemampuan melihat peluang dengan cermat membuat mereka dinilai cukup baik dalam mengambil keputusan, baik terkait pekerjaan, bisnis, maupun investasi.

Bagi Shio Kerbau, kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat berkembang menjadi sumber keuntungan yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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