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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.53 WIB

Rezeki Terus Mengalir, 5 Shio Ini Dipercaya Mudah Mencapai Kemapanan

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang mendambakan kehidupan yang mapan dengan kondisi finansial yang stabil. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini memiliki karakter dan kemampuan yang mendukung mereka dalam meraih kesuksesan serta membangun kekayaan.

Mulai dari keberanian mengambil peluang, kedisiplinan, hingga kemampuan membangun relasi, setiap shio memiliki keunggulan yang dipercaya dapat membuka jalan menuju kemapanan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka mampu menonjol dalam dunia kerja maupun bisnis.

Mereka juga tidak ragu menghadapi tantangan dan selalu berusaha mencari peluang baru untuk berkembang. Sikap berani dan penuh semangat inilah yang dipercaya membantu mereka meraih keberhasilan finansial.

2. Shio Kerbau

Kerbau identik dengan sifat sabar, tekun, dan konsisten. Mereka tidak terburu-buru mengejar kekayaan, melainkan lebih memilih membangun kondisi finansial secara bertahap.

Kebiasaan menabung, mengatur pengeluaran, serta mempertimbangkan investasi dengan matang membuat shio ini dinilai mampu menciptakan kekayaan yang bertahan dalam jangka panjang.

3. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui usaha yang berkelanjutan.

Kemampuan menyusun strategi dan mengambil keputusan yang tepat menjadi salah satu faktor yang dipercaya membawa mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

4. Shio Ayam

Ayam merupakan shio yang terkenal disiplin dan berani mencoba hal-hal baru. Mereka tidak takut mengambil risiko yang telah diperhitungkan, termasuk saat memulai usaha atau mengejar peluang karier.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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