5 Zodiak yang Paling Emosional Menurut Astrologi, Bagaimana dengan Kamu?

Zodiak yang paling emosional menurut astrologi / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa zodiak dikenal sangat emosional hingga kesulitan mengendalikan perasaan yang mereka rasakan.
Astrologi menjelaskan bahwa kecenderungan ini berkaitan dengan pengaruh planet dan elemen yang menaungi masing-masing zodiak.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), dijelaskan mengenai lima zodiak paling emosional menurut astrologi secara lengkap.
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1. Cancer
Cancer dinaungi oleh Bulan yang dikenal sebagai simbol emosi dalam astrologi.
Pengaruh ini menjadikan Cancer sebagai zodiak paling emosional, terutama menyangkut dirinya sendiri.
Perasaan mereka sangat mudah terluka ketika ada pihak yang menyerang harga diri mereka.
Sifat moody yang melekat pada Cancer membuat suasana hati mereka mudah berubah drastis.
Kurangnya kemampuan mengatur emosi ini terkadang membuat sikap mereka terlihat manipulatif bagi orang lain.
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