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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Capricorn. 

Berbagai target yang ingin dicapai membutuhkan usaha lebih besar dari biasanya, sehingga Anda dituntut tetap fokus dan tidak mudah menyerah menghadapi hambatan.

Meski tekanan dapat memengaruhi rasa percaya diri, jangan biarkan keraguan menguasai diri.

Dengan tetap yakin pada kemampuan sendiri dan menghadapi setiap tantangan secara sabar, Capricorn memiliki peluang untuk melewati hari ini dengan hasil yang lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (1/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala mungkin membuat langkah Anda terasa lebih lambat, tetapi jangan sampai kehilangan keyakinan. 

Menjaga semangat dan kepercayaan diri menjadi kunci agar Anda tetap berada di jalur yang benar menuju kesuksesan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih. Perasaan tidak aman atau rasa khawatir yang berlebihan dapat memengaruhi keharmonisan bersama pasangan jika tidak segera dikendalikan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, cobalah lebih percaya diri saat berinteraksi dengan orang baru.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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