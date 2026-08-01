Ramalan Zodiak Capricorn 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Capricorn.
Berbagai target yang ingin dicapai membutuhkan usaha lebih besar dari biasanya, sehingga Anda dituntut tetap fokus dan tidak mudah menyerah menghadapi hambatan.
Meski tekanan dapat memengaruhi rasa percaya diri, jangan biarkan keraguan menguasai diri.
Dengan tetap yakin pada kemampuan sendiri dan menghadapi setiap tantangan secara sabar, Capricorn memiliki peluang untuk melewati hari ini dengan hasil yang lebih baik.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (1/8), dikutip dari Astroved.
Secara umum, hari ini mengharuskan Anda bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Beberapa kendala mungkin membuat langkah Anda terasa lebih lambat, tetapi jangan sampai kehilangan keyakinan.
Menjaga semangat dan kepercayaan diri menjadi kunci agar Anda tetap berada di jalur yang benar menuju kesuksesan.
Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih. Perasaan tidak aman atau rasa khawatir yang berlebihan dapat memengaruhi keharmonisan bersama pasangan jika tidak segera dikendalikan.
Bagi Capricorn yang masih lajang, cobalah lebih percaya diri saat berinteraksi dengan orang baru.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet