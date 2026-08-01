Ramalan Zodiak Cancer 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer perlu lebih mendekat dengan orang yang disukai. Hari ini, cancer merasa lebih romantis dari biasanya.

Sadarilah bahwa mungkin ada unsur pengendalian diri yang perlu diterapkan, tetapi jangan biarkan hal ini menghentikanmu untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer bisa meninggalkan kekhawatiran yang dirasakan dan melakukan perjalanan bersama pasangan. Terkait karir, terbukalah terhadap ide-ide baru dari rekan kerja untuk menghidupkan proyek yang sedang dikerjakan.

Sementara itu, tenangkan diri dan cari solusi untuk mengatasi kebingungan dari hal yang sangat mengganggu. Terkait keuangan, masalah atau hambatan terkait transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.

Cinta Cancer