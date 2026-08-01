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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Zodiak Aries 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries harus memperlambat tempo dan mengambil pendekatan yang lebih terkendali, sensitif, dan terencana terhadap berbagai hal hari ini, terutama terkait cinta dan keindahan. 

Tingkat romantis yang lebih tinggi menanti ketika aries bersedia membuka pintu lebih lebar. Kejar seseorang yang disukai, tetapi pastikan aries melakukan pendekatan yang sensitif dan disiplin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries akan merasakan cinta serta kasih sayang yang berlimpah hari ini. Terkait karir, Umpan balik positif yang aries terima dari rekan kerja dan atasan, akan mendorong aries untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi.

Sementara itu, cobalah melakukan hal-hal yang disukai jika aries merasa sedih hari ini. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.

Cinta Aries

Aries akan merasakan suasana damai dan harmonis di dalam hubungan saat ini. Pertengkaran telah berakhir dan ada banyak cinta serta kasih sayang yang berlimpah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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