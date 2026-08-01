10 Sifat Kepribadian Zodiak Libra Menurut Astrologi, dari yang Positif hingga yang Negatif

Sifat kepribadian zodiak Libra menurut astrologi / foto : Magnific/ Allexxandar
JawaPos.com – Zodiak Libra dikenal sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan dalam astrologi.
Sebagai zodiak yang identik dengan timbangan, Libra memiliki sifat kepribadian yang khas dan mudah dikenali.
Astrologi menjelaskan bahwa Libra memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), dijelaskan mengenai sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Libra secara lengkap menurut astrologi.
1. Senang bekerja sama dalam tim
Kecenderungan bekerja secara berkelompok membuat mereka nyaman mendiskusikan solusi bersama orang lain.
Keseimbangan yang mereka junjung membuat kerja sama tim menjadi hal yang sangat mereka hargai.
Sebagai pemimpin alami, mereka menikmati proses ketika setiap orang berkontribusi menciptakan hasil yang utuh.
2. Memiliki jiwa sosial yang tinggi
Kemampuan bersosialisasi menjadi salah satu keunggulan yang paling menonjol dalam kepribadian mereka.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet