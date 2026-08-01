10 Sifat Kepribadian Zodiak Libra Menurut Astrologi, dari yang Positif hingga yang Negatif

JawaPos.com – Zodiak Libra dikenal sebagai simbol keseimbangan dan keharmonisan dalam astrologi.

Sebagai zodiak yang identik dengan timbangan, Libra memiliki sifat kepribadian yang khas dan mudah dikenali.

Astrologi menjelaskan bahwa Libra memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), dijelaskan mengenai sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Libra secara lengkap menurut astrologi.

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1. Senang bekerja sama dalam tim

Kecenderungan bekerja secara berkelompok membuat mereka nyaman mendiskusikan solusi bersama orang lain.

Keseimbangan yang mereka junjung membuat kerja sama tim menjadi hal yang sangat mereka hargai.

Sebagai pemimpin alami, mereka menikmati proses ketika setiap orang berkontribusi menciptakan hasil yang utuh.

2. Memiliki jiwa sosial yang tinggi