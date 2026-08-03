Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Sering Membisukan Kontak? Ini 7 Ciri Kepribadian yang Dijelaskan Psikologi

perilaku orang yang suka membisukan kontak di media sosial menurut Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Di era digital, fitur mute atau membisukan kontak di media sosial menjadi salah satu cara yang banyak dipilih untuk mengelola interaksi tanpa harus memutus hubungan dengan orang lain.

Dari sudut pandang psikologi, keputusan untuk membisukan seseorang bukan selalu dilandasi rasa tidak suka. Tindakan ini justru sering menjadi bentuk menjaga batasan pribadi, mengurangi tekanan mental, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih sehat.

Psikologi juga menjelaskan bahwa orang yang gemar memanfaatkan fitur mute umumnya memiliki cara tersendiri dalam mengatur waktu, emosi, hingga kualitas hubungan sosial mereka.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh karakter atau perilaku yang kerap dimiliki orang yang sering membisukan kontak di media sosial.

1. Sangat menghargai waktu

Orang yang rutin membisukan kontak biasanya sadar bahwa waktu adalah aset berharga. Mereka tidak ingin aktivitas sehari-hari terus terganggu oleh notifikasi yang sebenarnya tidak mendesak.

Dengan mengurangi gangguan digital, mereka bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, menikmati waktu istirahat, maupun menjalani aktivitas tanpa interupsi yang berlebihan.

2. Paham risiko kelelahan digital

Mereka juga memahami bahwa paparan notifikasi tanpa henti dapat memicu stres dan kelelahan mental. Karena itu, membatasi interaksi digital menjadi salah satu cara menjaga kesehatan psikologis.

Kebiasaan ini membantu mereka mengurangi rasa kewalahan akibat arus informasi yang terus mengalir sepanjang hari.

3. Lebih mengutamakan hubungan yang berkualitas

Alih-alih mengejar banyak koneksi di dunia maya, mereka lebih memilih menjaga hubungan yang benar-benar bermakna.

Mereka percaya bahwa komunikasi yang hangat dengan keluarga atau sahabat jauh lebih bernilai dibanding terus mengikuti aktivitas semua orang di media sosial.

4. Lebih mampu mengendalikan stres

Mengurangi notifikasi juga membuat pikiran terasa lebih tenang. Mereka tidak mudah terdistraksi oleh berbagai informasi yang muncul setiap saat sehingga tingkat stres pun cenderung lebih rendah.

Dengan kondisi mental yang lebih stabil, mereka bisa mengambil keputusan secara lebih jernih dan menikmati keseharian dengan lebih nyaman.

5. Memiliki produktivitas lebih tinggi

Gangguan kecil dari notifikasi sering kali memutus konsentrasi. Karena itu, orang yang gemar membisukan kontak mampu mempertahankan fokus lebih lama saat bekerja maupun belajar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tak Selalu Rapuh, Ini 7 Kepribadian Orang yang Tumbuh di Keluarga Broken Home - Image
Kepribadian

Tak Selalu Rapuh, Ini 7 Kepribadian Orang yang Tumbuh di Keluarga Broken Home

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Ungkap Sisi Positif Kepribadian Melalui Gambar Pertama yang Anda Lihat: Bunga, Wajah, Vas, atau Apel - Image
Kepribadian

Ungkap Sisi Positif Kepribadian Melalui Gambar Pertama yang Anda Lihat: Bunga, Wajah, Vas, atau Apel

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.24 WIB

Tak Sekadar Aktif, Orang yang Fast Respons Chat Punya 8 Ciri Kepribadian Menarik - Image
Kepribadian

Tak Sekadar Aktif, Orang yang Fast Respons Chat Punya 8 Ciri Kepribadian Menarik

Senin, 3 Agustus 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore