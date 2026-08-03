Sering Membisukan Kontak? Ini 7 Ciri Kepribadian yang Dijelaskan Psikologi

perilaku orang yang suka membisukan kontak di media sosial menurut Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Di era digital, fitur mute atau membisukan kontak di media sosial menjadi salah satu cara yang banyak dipilih untuk mengelola interaksi tanpa harus memutus hubungan dengan orang lain.

Dari sudut pandang psikologi, keputusan untuk membisukan seseorang bukan selalu dilandasi rasa tidak suka. Tindakan ini justru sering menjadi bentuk menjaga batasan pribadi, mengurangi tekanan mental, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih sehat.

Psikologi juga menjelaskan bahwa orang yang gemar memanfaatkan fitur mute umumnya memiliki cara tersendiri dalam mengatur waktu, emosi, hingga kualitas hubungan sosial mereka.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh karakter atau perilaku yang kerap dimiliki orang yang sering membisukan kontak di media sosial.

1. Sangat menghargai waktu Orang yang rutin membisukan kontak biasanya sadar bahwa waktu adalah aset berharga. Mereka tidak ingin aktivitas sehari-hari terus terganggu oleh notifikasi yang sebenarnya tidak mendesak.

Dengan mengurangi gangguan digital, mereka bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, menikmati waktu istirahat, maupun menjalani aktivitas tanpa interupsi yang berlebihan.

2. Paham risiko kelelahan digital Mereka juga memahami bahwa paparan notifikasi tanpa henti dapat memicu stres dan kelelahan mental. Karena itu, membatasi interaksi digital menjadi salah satu cara menjaga kesehatan psikologis.

Kebiasaan ini membantu mereka mengurangi rasa kewalahan akibat arus informasi yang terus mengalir sepanjang hari.

3. Lebih mengutamakan hubungan yang berkualitas Alih-alih mengejar banyak koneksi di dunia maya, mereka lebih memilih menjaga hubungan yang benar-benar bermakna.

Mereka percaya bahwa komunikasi yang hangat dengan keluarga atau sahabat jauh lebih bernilai dibanding terus mengikuti aktivitas semua orang di media sosial.

4. Lebih mampu mengendalikan stres Mengurangi notifikasi juga membuat pikiran terasa lebih tenang. Mereka tidak mudah terdistraksi oleh berbagai informasi yang muncul setiap saat sehingga tingkat stres pun cenderung lebih rendah.

Dengan kondisi mental yang lebih stabil, mereka bisa mengambil keputusan secara lebih jernih dan menikmati keseharian dengan lebih nyaman.