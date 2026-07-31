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Aulia Rahmi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.32 WIB

Nasib Berubah di Tahun 2026, 6 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Banyak Kejutan Positif

Ilustrasi Zodiak dengan Lonjakan Keberuntungan Terbesar (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak dengan Lonjakan Keberuntungan Terbesar (freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 diprediksi menjadi periode penuh perubahan bagi banyak orang. Dalam pandangan astrologi, pergerakan energi tahunan dipercaya dapat membawa berbagai peluang baru yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Keberuntungan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan finansial, tetapi juga dapat hadir melalui kemajuan karier, hubungan yang semakin harmonis, kesempatan baru, hingga tercapainya impian yang selama ini diperjuangkan.

Saat seseorang mampu memanfaatkan momentum dengan baik, peluang yang datang dapat menjadi langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan pembacaan karakter dan energi astrologi, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki potensi keberuntungan paling kuat sepanjang tahun 2026 dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

Berikut enam zodiak yang diprediksi mendapatkan energi hoki besar di tahun 2026.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki tekad kuat dalam mengejar tujuan.

Sifat pantang menyerah membuat zodiak ini mampu melewati berbagai tantangan dengan penuh kesabaran. Mereka biasanya membangun kesuksesan secara perlahan namun stabil.

Pada 2026, Capricorn diprediksi memasuki fase perkembangan besar, terutama dalam bidang karier dan keuangan.

Kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya mulai memberikan hasil nyata. Peluang peningkatan pendapatan, perkembangan bisnis, hingga pencapaian target besar berpotensi semakin terbuka.

Selain urusan materi, keberuntungan juga dapat terasa dalam kehidupan pribadi melalui hubungan yang semakin harmonis dan rencana masa depan yang lebih jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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