Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.21 WIB

Pintu Kemakmuran Terbuka Lebar! 6 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Rezeki Nomplok

Ilustrasi Mendapat Rezeki Nomplok (Freepik) - Image

Ilustrasi Mendapat Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com - Tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup selain menerima rezeki yang datang secara tiba-tiba.

Rezeki nomplok, begitu istilah yang sering digunakan, sering kali menjadi bentuk hadiah semesta kepada mereka yang selama ini telah berjuang dalam diam, terus bekerja keras, tetap rendah hati, dan tidak pernah menyerah walau dunia tak selalu berpihak.

Rezeki semacam ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang energi positif yang terus mengalir dan membuka banyak peluang.

Melalui kanal YouTube-nya, Ki Truno Pamungkas mengungkapkan bahwa terdapat enam zodiak yang berpotensi besar mendapatkan rezeki nomplok dalam waktu dekat.

Mereka bukan sembarang individu, melainkan pribadi-pribadi yang dikenal konsisten, jujur, dan tangguh menghadapi ujian hidup. Inilah enam zodiak yang disorot:

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi perfeksionis yang selalu memiliki solusi atas berbagai permasalahan. Gaya hidupnya yang rapi, teratur, dan penampilannya yang menawan membuat banyak orang terpesona padanya. Ia punya kepercayaan diri tinggi dan ambisi besar untuk sukses.

 Meski terkadang sensitif dan emosional, Virgo adalah sosok yang setia dan pekerja keras. Perhitungannya matang, dan loyalitasnya tinggi. Kesungguhan inilah yang membawa Virgo pada pintu rezeki nomplok yang tidak terduga.

2. Capricorn

Sabar, disiplin, dan penuh perhitungan, itulah kekuatan utama seorang Capricorn. Zodiak ini selalu hadir lebih awal dalam pekerjaan, dikenal bisa diandalkan, dan sangat menjunjung tinggi komitmen.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Datang Tak Terduga, 5 Shio Ini Diprediksi Raih Kemakmuran Jangka Panjang - Image
Zodiak

Rezeki Datang Tak Terduga, 5 Shio Ini Diprediksi Raih Kemakmuran Jangka Panjang

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.27 WIB

Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran - Image
Zodiak

Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.35 WIB

Bukan Hanya Kaya, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kemakmuran Lahir dan Batin - Image
Zodiak

Bukan Hanya Kaya, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kemakmuran Lahir dan Batin

Senin, 27 Juli 2026 | 21.46 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore