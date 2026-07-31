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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.58 WIB

Rezeki Lancar Terus! 3 Shio yang Tabungannya Tidak akan Kering Sepanjang Tahun 2026

Ilustrasi Kesuksesan Rezeki Mengalir Deras (freepik) - Image

Ilustrasi Kesuksesan Rezeki Mengalir Deras (freepik)

JawaPos.com - Rezeki yang dimiliki oleh seseorang memanglah tidak sama dengan yang dipunyai orang lain. 

Setiap orang telah memiliki kantong rezekinya masing-masing yang besarannya tidak pernah diketahui.

Meski begitu, dari ramalan astrolog di tahun 2026 kuda api, beberapa shio diyakini akan memiliki rezeki yang lancar sepanjang tahun.

Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut shio yang tabungannya tidak akan kering sepanjang tahun 2026 karena mulai bulan ramadan rezeki selalu dilancarkan.

1. Shio Naga 

Menurut ahli feng shui Tiongkok, tahun 2026 kuda api akan banyak berpihak pada mereka yang bershio naga. 

Dompet dan tabungan mereka yang bershio naga diramalkan tidak akan kering tak punya uang sama sekali.

Pekerjaan yang dimiliki selalu berjalan lancar hingga pendapatan pun stabil tak pernah terganggu.

Bahkan kecil kemungkinan akan ada pengeluaran dadakan yang dapat menghabiskan banyak uang dari saku celana.

2. Shio Babi 

Editor: Hanny Suwindari
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