Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.27 WIB

Rezeki Datang Tak Terduga, 5 Shio Ini Diprediksi Raih Kemakmuran Jangka Panjang

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi finansial sering menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian besar. Banyak orang berusaha keras melalui pekerjaan, bisnis, maupun investasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam urusan keberuntungan finansial pada periode tertentu. Mereka disebut akan mendapatkan kesempatan baru yang dapat membuka jalan menuju peningkatan rezeki.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan shio tetap menarik perhatian karena sering dikaitkan dengan karakter, keberanian mengambil peluang, serta cara seseorang mengelola kehidupan.

Dilansir sunsigns, berikut lima shio yang disebut paling beruntung di akhir Juli 2026 dan berpotensi mengalami peningkatan dalam urusan keuangan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Mereka cenderung memikirkan langkah dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Rasa ingin tahu yang tinggi membuat pemilik shio ini tidak mudah berhenti belajar dan selalu mencari cara baru untuk berkembang.

Di akhir Juli 2026, shio Tikus dipercaya memiliki peluang menemukan kesempatan baru yang dapat membantu meningkatkan kondisi finansial.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal memiliki ketelitian tinggi dan mampu memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewatkan orang lain.

Kemampuan tersebut membuat mereka lebih bijak dalam mengatur keuangan, mengontrol pengeluaran, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis.

Dengan kecermatan dan kemampuan mengelola sumber daya, shio Ayam dipercaya dapat memperoleh keuntungan besar menjelang akhir Juli 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran - Image
Zodiak

Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.35 WIB

Bukan Hanya Kaya, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kemakmuran Lahir dan Batin - Image
Zodiak

Bukan Hanya Kaya, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kemakmuran Lahir dan Batin

Senin, 27 Juli 2026 | 21.46 WIB

Perlahan Menuju Kemakmuran, 6 Shio Ini Diramal Alami Peningkatan Finansial - Image
Zodiak

Perlahan Menuju Kemakmuran, 6 Shio Ini Diramal Alami Peningkatan Finansial

Senin, 27 Juli 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore