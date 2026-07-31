Rezeki Datang Tak Terduga, 5 Shio Ini Diprediksi Raih Kemakmuran Jangka Panjang

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi finansial sering menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian besar. Banyak orang berusaha keras melalui pekerjaan, bisnis, maupun investasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam urusan keberuntungan finansial pada periode tertentu. Mereka disebut akan mendapatkan kesempatan baru yang dapat membuka jalan menuju peningkatan rezeki.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan shio tetap menarik perhatian karena sering dikaitkan dengan karakter, keberanian mengambil peluang, serta cara seseorang mengelola kehidupan.

Dilansir sunsigns, berikut lima shio yang disebut paling beruntung di akhir Juli 2026 dan berpotensi mengalami peningkatan dalam urusan keuangan.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Mereka cenderung memikirkan langkah dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Rasa ingin tahu yang tinggi membuat pemilik shio ini tidak mudah berhenti belajar dan selalu mencari cara baru untuk berkembang.

Di akhir Juli 2026, shio Tikus dipercaya memiliki peluang menemukan kesempatan baru yang dapat membantu meningkatkan kondisi finansial.

2. Shio Ayam Shio Ayam dikenal memiliki ketelitian tinggi dan mampu memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewatkan orang lain.

Kemampuan tersebut membuat mereka lebih bijak dalam mengatur keuangan, mengontrol pengeluaran, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis.