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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Murah Rezeki! 4 Weton Akan Mudah Menolong dan Membumi yang Segera Memperoleh Ganjaran Kekayaan Seluas Samudera

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam ajaran Primbon Jawa, seseorang yang memiliki sifat murah hati dan selalu menolong orang lain dipercaya akan dipermudah rezekinya. 

Hukum karma positif selalu berlaku, di mana kebaikan yang diberikan akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. 

Orang-orang yang murah hati tidak pernah kekurangan, karena alam semesta dan Tuhan akan membalasnya dengan keberlimpahan.

Dilansir dari Youtube Filosofi Jawa, terdapat empat weton yang terkenal memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan gemar menolong sesama tanpa pamrih. 

Karena ketulusan mereka dalam membantu orang lain, rezeki mereka pun akan semakin melimpah seiring waktu. 

Kehidupan mereka diprediksi akan penuh keberuntungan dan kejayaan, terutama setelah memasuki fase kematangan hidup.

Berikut empat weton yang murah hati dan segera memperoleh ganjaran kekayaan seluas samudera:

1. Weton Kamis Wage – Sang Dermawan yang Dicintai Banyak Orang

Orang yang lahir pada Kamis Wage dikenal sebagai sosok yang berhati lembut dan sangat perhatian terhadap orang di sekitarnya. 

Mereka tidak segan mengulurkan tangan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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