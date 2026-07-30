6 Shio dengan Prospek Keuangan Positif di Tahun 2026, Benarkah Shio Anda Termasuk?

JawaPos.com - Tahun 2026 dalam astrologi Tionghoa dipandang sebagai periode yang penuh dinamika dan peluang. Selain dikaitkan dengan keberuntungan, tahun ini juga dipercaya menjadi waktu bagi sebagian orang untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola peluang, mengambil keputusan, dan menata kehidupan secara lebih terarah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan memiliki prospek finansial yang positif sepanjang 2026.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan setiap individu tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, dan keputusan yang diambil.

Berikut enam shio yang menurut astrologi Tionghoa berpotensi menikmati perkembangan positif dalam urusan rezeki.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi tampil dengan kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan yang semakin kuat sepanjang 2026. Kemampuan membangun reputasi serta memperoleh kepercayaan dari lingkungan disebut menjadi salah satu faktor yang membuka berbagai peluang.

Menurut ramalan, kesempatan dalam karier maupun usaha berpotensi meningkat seiring bertambahnya tanggung jawab. Meski demikian, pemilik shio Naga disarankan tetap menjaga kerendahan hati agar hubungan dengan orang lain tetap harmonis.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan menganalisis situasi dengan cermat. Pada 2026, karakter tersebut dipercaya membantu mereka menemukan peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Astrologi Tionghoa juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan yang hati-hati dapat menjadi modal untuk menciptakan kondisi finansial yang lebih stabil. Ramalan ini turut menyarankan agar shio Tikus berani mengambil langkah baru yang telah diperhitungkan dengan matang.

3. Shio Kuda Bagi Shio Kuda, tahun 2026 diperkirakan menjadi masa untuk memetik hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya. Peluang dalam karier dan usaha disebut mulai berkembang sehingga membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.