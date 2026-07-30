6 Shio dengan Prospek Keuangan Positif di Tahun 2026, Benarkah Shio Anda Termasuk?

Ilustrasi Shio Jadi Penguasa Rezeki (benzoix/freepik)
JawaPos.com - Tahun 2026 dalam astrologi Tionghoa dipandang sebagai periode yang penuh dinamika dan peluang. Selain dikaitkan dengan keberuntungan, tahun ini juga dipercaya menjadi waktu bagi sebagian orang untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola peluang, mengambil keputusan, dan menata kehidupan secara lebih terarah.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan memiliki prospek finansial yang positif sepanjang 2026.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan setiap individu tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, dan keputusan yang diambil.
Berikut enam shio yang menurut astrologi Tionghoa berpotensi menikmati perkembangan positif dalam urusan rezeki.
Shio Naga diprediksi tampil dengan kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan yang semakin kuat sepanjang 2026. Kemampuan membangun reputasi serta memperoleh kepercayaan dari lingkungan disebut menjadi salah satu faktor yang membuka berbagai peluang.
Menurut ramalan, kesempatan dalam karier maupun usaha berpotensi meningkat seiring bertambahnya tanggung jawab. Meski demikian, pemilik shio Naga disarankan tetap menjaga kerendahan hati agar hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan menganalisis situasi dengan cermat. Pada 2026, karakter tersebut dipercaya membantu mereka menemukan peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.
Astrologi Tionghoa juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan yang hati-hati dapat menjadi modal untuk menciptakan kondisi finansial yang lebih stabil. Ramalan ini turut menyarankan agar shio Tikus berani mengambil langkah baru yang telah diperhitungkan dengan matang.
Bagi Shio Kuda, tahun 2026 diperkirakan menjadi masa untuk memetik hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya. Peluang dalam karier dan usaha disebut mulai berkembang sehingga membuka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Meski prospeknya dinilai baik, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kesehatan tetap dianggap penting agar perkembangan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!