Tak Mudah Kekurangan, Inilah 7 Weton yang Dipercaya Selalu Mendapat Kemudahan dalam Hidup

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Tidak semua orang bisa merasakan kemudahan dalam urusan ekonomi sekaligus memperoleh ketenangan hati dalam menjalani kehidupan.

Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada beberapa weton kelahiran yang dianggap memiliki energi istimewa. Weton tersebut dipercaya membawa karakter positif yang mampu membuka peluang, memperkuat keberuntungan, dan membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya sekadar perhitungan hari lahir dan pasaran. Banyak yang meyakini bahwa weton menggambarkan sifat, karakter, cara seseorang menghadapi kehidupan, hingga potensi dalam urusan rezeki.

Mereka yang memiliki weton tertentu dipercaya mempunyai kemampuan untuk melihat peluang, membangun hubungan baik dengan orang lain, serta menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Meski begitu, keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan keputusan yang tepat. Berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan dan aliran rezeki yang baik.

1. Sabtu Wage Orang yang lahir pada weton Sabtu Wage dikenal sebagai pribadi yang tangguh, pekerja keras, dan memiliki mental kuat. Mereka biasanya tidak banyak mencari perhatian, tetapi mampu membuktikan kemampuan melalui tindakan nyata.

Ketika mendapatkan tanggung jawab, mereka akan berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Kemampuan bertahan dalam situasi sulit menjadi salah satu kelebihan utama pemilik weton ini.

Banyak dari mereka dipercaya meraih kesuksesan secara bertahap. Meski harus memulai dari bawah, ketekunan dan kesabaran membuat mereka mampu membangun kehidupan yang lebih stabil.

Dalam urusan finansial, Sabtu Wage dikenal pandai mengatur keuangan. Rezeki mereka dipercaya dapat datang melalui berbagai jalan, mulai dari usaha kecil yang berkembang, pekerjaan tambahan, hingga peluang yang muncul secara tiba-tiba.