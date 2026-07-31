4 Zodiak Paling Mandiri dalam Menjalani Hidup Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan tingkat kemandirian dalam menjalani kehidupan.

Beberapa zodiak dikenal sangat mandiri dan selalu memilih jalannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Astrologi menjelaskan bahwa kemandirian ini muncul dari keyakinan kuat terhadap diri sendiri dan keberanian mengambil risiko.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (31/7), dijelaskan mengenai empat zodiak paling mandiri menurut astrologi.

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1. Aquarius

Aquarius dikenal sebagai zodiak dengan pemikiran bebas yang tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain.

Keyakinan, tindakan, dan ucapan mereka murni berasal dari pandangan pribadi tanpa campur tangan pihak luar.

Mereka tidak merasa perlu menyukai sesuatu hanya karena hal tersebut sedang populer di kalangan banyak orang.

Rekomendasi dari orang lain juga tidak serta-merta membuat Aquarius ikut menyukai suatu hal tertentu.