Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.34 WIB

Bakat Pengusaha Sejak Lahir, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Istimewa

Ilustrasi Weton Jadi Magnet Kekayaan Terkuat (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Jadi Magnet Kekayaan Terkuat (freepik)

JawaPos.com – Pergantian menuju tahun 2026 menjadi momen yang dianggap membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia pekerjaan dan usaha, tahun baru sering dipandang sebagai kesempatan untuk membuka peluang baru, mengembangkan kemampuan, serta mengejar target yang selama ini ingin dicapai.

Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, pola berpikir, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Setiap weton dianggap memiliki keunikan tersendiri, termasuk dalam menghadapi peluang, membangun hubungan, dan mengelola keberhasilan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki perpaduan energi kuat berupa keberanian, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, dan kemampuan membangun kesuksesan.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki potensi besar dalam urusan usaha dan rezeki pada tahun 2026, seperti dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa.

1. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi dan mental kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.

Karakter tersebut membuat Senin Pahing dianggap memiliki kemampuan baik dalam menjalankan usaha yang membutuhkan ketekunan dan keberanian mengambil keputusan.

Memasuki tahun 2026, peluang finansial mereka dipercaya semakin terbuka. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa dapat berkembang menjadi sumber keuntungan apabila dikelola dengan serius.

Bidang seperti perdagangan, usaha kreatif, hingga kuliner disebut cocok untuk dikembangkan oleh weton ini.

2. Selasa Wage

Selasa Wage dipercaya memiliki karakter analitis dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan sehingga mampu menghindari langkah yang kurang tepat.

Di tahun 2026, intuisi bisnis Selasa Wage disebut semakin kuat. Mereka dianggap mampu melihat peluang yang belum banyak disadari orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Nasib Berubah di 2026, 4 Weton Ini Diprediksi Mendapat Banyak Sumber Rezeki Baru - Image
Zodiak

Nasib Berubah di 2026, 4 Weton Ini Diprediksi Mendapat Banyak Sumber Rezeki Baru

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.34 WIB

Bukan Sekadar Paras, 5 Weton Ini Disebut Memancarkan Energi Pengasihan yang Memikat Banyak Orang - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Paras, 5 Weton Ini Disebut Memancarkan Energi Pengasihan yang Memikat Banyak Orang

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.17 WIB

Pundi-Pundi Makin Tebal, 4 Weton Ini Akan Dihampiri Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Pundi-Pundi Makin Tebal, 4 Weton Ini Akan Dihampiri Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore