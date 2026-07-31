Bakat Pengusaha Sejak Lahir, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Istimewa

Ilustrasi Weton Jadi Magnet Kekayaan Terkuat (freepik)
JawaPos.com – Pergantian menuju tahun 2026 menjadi momen yang dianggap membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia pekerjaan dan usaha, tahun baru sering dipandang sebagai kesempatan untuk membuka peluang baru, mengembangkan kemampuan, serta mengejar target yang selama ini ingin dicapai.
Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki hubungan dengan karakter, pola berpikir, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Setiap weton dianggap memiliki keunikan tersendiri, termasuk dalam menghadapi peluang, membangun hubungan, dan mengelola keberhasilan.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki perpaduan energi kuat berupa keberanian, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, dan kemampuan membangun kesuksesan.
Berikut tujuh weton yang disebut memiliki potensi besar dalam urusan usaha dan rezeki pada tahun 2026, seperti dirangkum dari kanal YouTube Filosofi Jawa.
Pemilik weton Senin Pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi dan mental kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menemui hambatan.
Karakter tersebut membuat Senin Pahing dianggap memiliki kemampuan baik dalam menjalankan usaha yang membutuhkan ketekunan dan keberanian mengambil keputusan.
Memasuki tahun 2026, peluang finansial mereka dipercaya semakin terbuka. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa dapat berkembang menjadi sumber keuntungan apabila dikelola dengan serius.
Bidang seperti perdagangan, usaha kreatif, hingga kuliner disebut cocok untuk dikembangkan oleh weton ini.
Selasa Wage dipercaya memiliki karakter analitis dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan sehingga mampu menghindari langkah yang kurang tepat.
Di tahun 2026, intuisi bisnis Selasa Wage disebut semakin kuat. Mereka dianggap mampu melihat peluang yang belum banyak disadari orang lain.
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